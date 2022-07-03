Грузія: активісти біля парламенту збирають на ніч акцію «Додому, до Європи»

У грузинському Тбілісі 3 липня о 20:00 за місцевим часом розпочнеться черговий мітинг під гаслом «Додому, до Європи». Третя така акція перед парламентом Грузії ставить перед владою вимогу – відставку прем’єр-міністра та формування уряду національної згоди, який виконає 12 умов Єврокомісії для набуття Грузією статусу кандидата в ЄС.

Організатори оголосили, що вночі ніхто не буде розходитися. Очікується, що центральний проспект Руставелі перекриють.

Дві попередні акції збирали десятки тисяч людей, переважно молодь.

Цієї неділі очікується велика кількість учасників з регіонів.

У всіх великих містах Грузії організовано безкоштовні автобусні рейси для тих, хто збирається на акцію.

Організатори акції заявили про напади на агітаторів мітингу у Тбілісі та регіонах з боку активістів правлячої партії. Опозиція зажадала від МВС забезпечити право на свободу зборів. Влада продовжує заявляти, що за цивільними рухами – організаторами мітингів стоїть опозиційний «Національний рух», головна мета якого – дестабілізація та повернення до влади.

Опозиційні партії стверджують, що не є організаторами, а підтримують акцію, яка висловлює думку щодо цивільно-активної частини суспільства. На мітинги «Додому, до Європи» партії приходять без партійної символіки.

23 червня Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови. Європейську перспективу Грузії визнали, але статусу кандидата не надали, бо Тбілісі ще має виконати певні умови.