Грузинський омбудсмен цього тижня відвідає Київ і Варшаву

Грузинський омбудсмен (офіційна посада – «народний захисник Грузії» – ред.) Леван Іоселіані відвідає 7-8 грудня з офіційним візитом Київ та Варшаву, повідомляє грузинська інформагенція Interpressnews.

За даними офісу Іоселіані, у Києві він проведе зустріч із українським колегою Дмитром Лубінцем та візьме участь у міжнародній конференції високого рівня з прав людини, на якій йтиметься, серед іншого, про заходи з усунення наслідків українсько-російської війни, а також – про важливість захисту прав людини.

Конференція проходитиме до 75-річчя ухвалення Загальної декларації прав людини, зауважили в офісі грузинського омбудсмена.

Водночас у рамках візиту до Варшави Іоселіані зустрінеться із представниками ОБСЄ.

7 грудня у Києві проходитиме міжнародна конференція «Свобода або страх», присвячена 75-й річниці ухвалення Загальної декларації прав людини. Її організовує Офіс омбудсмана спільно з Офісом президента та Міністерством закордонних справ. За даними Офісу українського омбудсмена, до заходу долучаться представники державних органів, міжнародних організацій, громадськості, а також омбудсмани та представники національних інституцій з прав людини з різних країн світу.