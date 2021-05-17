У Грузії 15 партій підписали угоду на підтримку ЛГБТ-спільноти

У Грузії 15 політичних партій Грузії підписали угоду, спрямовану на захист прав ЛГБТ-спільноти.Про це повідомляє грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу» із посиланням на неурядову організацію Tbilisi Pride.

«З огляду на гомофобні і трансфобні настрої в Грузії, ми вважаємо за необхідне, щоб політичні партії мали спільну позицію щодо основних прав квір-людей», – йдеться в повідомленні організації.

Повідомляється, що серед підписантів – прозахідні партії. Підписів членів правлячої «Грузинської мрії» під текстом документа немає.

Так, підписанти погоджуються використовувати всі наявні механізми, щоб боротися за викорінення дискримінації і насильства щодо квір-людей; захищати право на мирні зібрання та свободу вираження поглядів всіх людей, незалежно від сексуальної орієнтації чми гендерної ідентичності; не допускати використання мови ворожнечі і розпалювання соціальної ворожнечі в політичному процесі на ґрунті гомофобії.

У Tbilisi Pride заявили, що ця, по суті, символічна заява є першим в Грузії випадком внесення у політичний порядок проблем ЛГБТ-спільноти.