Грузія: поліція в Тбілісі затримала 12 учасників протесту, серед яких і лідер опозиційної партії

Поліція в столиці Грузії Тбілісі затримала 12 демонстрантів, в тому числі лідера опозиційної партії «Нова Грузія» Ґіорґі Вашадзе, після того як вони спробували заблокувати вхід до будівлі парламенту.

У МВС країни заявили, що учасники протесту були затримані за дрібне хуліганство і непокору поліції.

Затримані були серед десятків активістів, які намагалися заблокувати вхід в законодавчий орган Грузії на знак протесту проти обрання 19 кандидатів до Верховного суду.

Протестувальники кажуть, що кандидати є контрольованими владою суддями.

Протягом декількох тижнів у Тбілісі проходять протести із закликами до реформ виборчої системи. Грузинська опозиція наполягає на переході до системи пропорційних виборів за партійними списками замість нинішньої мажоритарно-пропорційної системи.

Сполучені Штати і Європейський союз закликали уряд, політичні партії та громадянське суспільство до «спокійного діалогу».