Розгін протестувальників у Тбілісі: 28 людей затримані, 4 поранені

28 протестувальників затримали вранці 26 листопада в столиці Грузії Тбілісі, коли поліція розігнала акцію протесту під стінами парламенту. Як повідомило Міністерство внутрішніх справ Грузії, протестувальників затримали за «непокору поліції і хуліганство».

За повідомленнями, серед затриманих – члени опозиційного «Єдиного національного руху» Ако Мінашвілі і Ґія Тевдорадзе.

За даними Міністерства охорони здоров’я країни, четверо людей були поранені, троє з них залишаються в лікарні. За повідомленням ЗМІ, серед постраждалих – журналіст місцевого телеканалу.

На даний час поліція контролює входи до парламенту, в той час, як демонстранти залишаються поблизу, заявляючи, що мають намір не допустити законодавців до будівлі.

Лідер опозиційної партії «Нова Грузія» Ґіорґі Вашадзе заявив, що владна партія «Грузинська мрія» «зможе провести сесію парламент лише з допомогою поліції».

«Якщо поліцейський кордон дасть нам шанс, ми зайдемо в парламент», – сказав Вашадзе.

Вранці 26 листопада після попередження учасникам акції, що оточили будівлю грузинського парламенту в Тбілісі, колони частин спеціального призначення МВС Грузії розігнали демонстрантів.

Учасники багатотисячного мітингу протесту намагалися блокувати будівлю, щоб перешкодити владній партії Бідзіни Іванішвілі «Грузинська мрія» зібратися на пленарне засідання.

Поліція застосувала водомет, щоб звільнити входи до парламенту. Опозиція заявила, що продовжить акції протесту, і владі доведеться застосовувати силу щоразу, коли парламент збиратиметься на засідання.

Грузинська опозиція наполягає на проведенні реформи виборчого законодавства і переходу на систему пропорційних виборів за партійними списками замість нинішньої мішаної, мажоритарно-пропорційної системи.

14 листопада парламентська більшість проголосувала проти поправки про перехід на вибори за партійними списками. Опозиція у відповідь заявила, що проводитиме акції протесту. 18 листопада парламент Грузії не зміг відновити роботу: учасники протестів заблокували всі входи в будівлю. Поліція Грузії розігнала демонстрантів за допомогою водомета і сльозогінного газу.