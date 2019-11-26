Влада Грузії знову застосувала силу, щоб розблокувати парламент

Уранці 26 листопада після попередження учасникам акції, що оточили будівлю грузинського парламенту в Тбілісі, колони частин спеціального призначення МВС Грузії розігнали демонстрантів.

Учасники багатотисячного мітингу протесту намагалися блокувати будівлю, щоб перешкодити владній партії Бідзіни Іванішвілі «Грузинська мрія» зібратися на пленарне засідання, повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Тбілісі.

Поліція застосувала водомет, щоб звільнити входи до парламенту. Опозиція заявила, що продовжить акції протесту, і владі доведеться застосовувати силу щоразу, коли парламент збиратиметься на засідання.

Поліція затримала кілька лідерів опозиційних партій, в тому числі соратників колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Невдовзі всіх затриманих відпустили.

Грузинська опозиція наполягає на проведенні реформи виборчого законодавства і переходу на систему пропорційних виборів за партійними списками замість нинішньої мішаної, мажоритарно-пропорційної системи.

14 листопада парламентська більшість проголосувала проти поправки про перехід на вибори за партійними списками. Опозиція у відповідь заявила, що проводитиме акції протесту. 18 листопада парламент Грузії не зміг відновити роботу: учасники протестів заблокували всі входи в будівлю. Поліція Грузії розігнала демонстрантів за допомогою водомета і сльозогінного газу.