У Грузії на законодавчому рівні заборонили розгортати палатки і сцени біля держустанов

Парламент Грузії 5 жовтня ухвалив у всіх трьох читаннях так званий «наметовий закон», передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Ініційовані більшістю «Грузинської мрії» поправки до закону «Про збори та маніфестації» підтримали 74 депутати, 22 – висловились проти.

Під парламентом Грузії у четвер зібралися протестувальники проти такого рішення. Мітингувальники з національними прапорами якраз розмістили під стінами законодавчого органу атрибути, які вирішила заборонити влада – палатки.

Так, зміни до ухваленого закону забороняють розгортання наметів, сцен, підсилювальних звукових пристроїв поблизу держустанов. У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що причиною посилення норм проведення маніфестацій в Грузії стали нещодавні заяви Служби держбезпеки.

Остання стверджувала, що група осіб, які діють на території Грузії та за її межами, планує у жовтні-грудні 2023 року організувати в країні «дестабілізацію та заворушення», кінцевою метою яких є зміна влади насильницьким шляхом за фінансової підтримки іноземних країн.