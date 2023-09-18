У МЗС України відкинули заяви про нібито залученість української сторони до підготовки заколоту в Грузії

У Міністерстві закордонних справ України відкинули заяви грузинських силовиків про нібито причетність української сторони до підготовки заколоту в Грузії.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії», – написав у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

Раніше сьогодні Служба держбезпеки Грузії заявила, що у країні готується держпереворот. Змовники, за версією спецслужб, – соратники експрезидента Міхеїла Саакашвілі та грузинські військові, що воюють на боці України. При цьому відомство не опублікувало жодних доказів, які б підтверджували їхню заяву, повідомив телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки»).

За даними відомства, група осіб, яка діє на території Грузії та за її межами, нібито планує у жовтні-грудні цього року організувати у країні заворушення. Нібито їхня кінцева мета – зміна влади насильницьким шляхом, стверджує спецслужба. Датою початку операції обрали момент публікації доповіді Єврокомісії щодо перспектив вступу Грузії до ЄС, заявляють у Службі держбезпеки.

«Змовники очікують, що опублікований висновок буде негативним. При використанні хибної тези про «проросійськість» влади буде створено ґрунт для суспільних заворушень», – йдеться у повідомленні.

Одним із авторів плану силовики назвали Георгія Лорткіпанідзе, заступника колишнього міністра внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі, а нині заступника голови військової розвідки України. Серед організаторів, за версією спецслужб, також колишній охоронець експрезидента Грузії Саакашвілі Михайло Батурін та командир «Грузинського легіону», що воює на боці України, Мамука Мамулашвілі. Ніхто з них наразі не коментував заяву грузинських спецслужб.