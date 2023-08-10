«Зберігається динаміка погіршення»: омбудсмен Грузії оприлюднив висновок про стан Саакашвілі

Неврологічний статус Міхеїла Саакашвілі практично не змінився, йдеться у висновках офісу Народного захисника Грузії, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

«Як і раніше, відзначаються когнітивний дефіцит, атаксія, гіпестезія, занепад сил», – йдеться у висновку омбудсмена.

Текст підготовлений на основі документів про стан здоров’я третього президента країни, які надала клініка «Вівамеді». Їх, за твердженням офісу, вивчила група експертів на запит омбудсмена.

«Лікарі оцінюють стан хворого як стабільний, середньої тяжкості (тільки в одному записі (31.05.2023 р.) зазначалося, що стан залишався тяжким). Експертна група вважає, що загалом зберігається поступова динаміка погіршення», – йдеться у висновках.

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Офіс Народного захисника додає, що група лікарів продовжить спостерігати за лікуванням Саакашвілі і відвідуватиме його з інтервалом у два-чотири місяці.

Наступний візит групи лікарів до пацієнта Міхеїла Саакашвілі заплановано на вересень.

Українська сторона 4 липня заявила про готовність «невідкладно обговорити» питання перевезення Саакашвілі до України для лікування й догляду.

На початку липня з’явилося відео допиту Міхеїла Саакашвілі, на якому було помітно його сильне схуднення і нездоровий вигляд. Експрезидент Грузії та громадянин України Саакашвілі нині перебуває в тбіліській клініці, він дистанційно підключився до засідання суду вперше з лютого цього року.

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У березні у клініці «Вівамед» заявили, що сумніваються у доцільності подальшого перебування в ній Міхеїла Саакашвілі та збираються звернутися з цим питанням до пенітенціарної служби. Згідно із заявою клініки, Саакашвілі погоджується лише на симптоматичне лікування, яке може отримувати в будь-якій іншій установі, та висловлює недовіру медперсоналу.