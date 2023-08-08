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Премʼєр Грузії в 15-ту річницю війни назвав Росію «агресором»

Премʼєр-міністр Грузії Іраклі Ґарібашвілі

Премʼєр-міністр Грузії Іраклі Ґарібашвілі назвав Росію «агресором» 8 серпня, коли в країні вшановують жертв війни, яка відбулася між двома країнами в серпні 2008 року.

15 років тому Росія ввела тисячі військових до Грузії після того, як Тбілісі розпочав військову операцію проти сепаратистів у Південній Осетії, які обстрілювали грузинські села в регіоні.

«Ми давно знаємо, що Росія була агресором, ми це знаємо, і це знає весь світ», – сказав Ґарібашвілі.

Опозиція критикує уряд Ґарібашвілі за проросійський ухил.

Росія в 2008 році окупувала значні території Грузії протягом п’яти днів до того, як за посередництва тодішнього президента Франції Ніколя Саркозі було досягнуто припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський заявив 7 серпня, що Київ солідарний з Тбілісі, і що Росія «заплатить» за свою агресію.

«Українці солідарні з народом Грузії, і я дякую всім громадянам Грузії, які разом із нами захищають свободу», – сказав він.

Під час війни 2008 року загинули сотні солдатів з обох сторін, також значними були втрати серед цивільних. Організація Обʼєднаних Націй заявила, що близько 120 тисяч людей залишили свої домівки, хоча багато хто згодом повернувся.

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