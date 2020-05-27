У Грузії оголосили про етапи зняття обмежень, транспорт запускають з 29 травня

Влада Грузії повідомила про етапи зняття обмежень, пов’язаних з пандемією коронавірусу. Як заявив прем’єр-міністр країни Ґіорґі Ґахарія, з 29 травня запустять громадський транспорт, в тому числі метро. Носіння масок буде обов’язковим, додав прем’єр.

За його словами, з 1 червня відкриються всі магазини, в тому числі торговельні центри, а також ресторани відкритого типу. А вже з 8 червня ресторани зможуть відновити повноцінну роботу.

Відкриються і готелі, які пройдуть перевірку Міністерства охорони здоров’я. З 8 червня в країні запустять і міжміський транспорт.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Грузії складає на сьогодні 735. За добу в країні виявили 3 нових випадки.

З 1 липня Грузія планує відкрити кордони для туристів. Тривають переговори про створення «безпечних туристичних коридорів» з країнами ЄС та Ізраїлем.