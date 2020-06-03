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03 червня 2020, Київ 16:42
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Кремль укотре звинувачує грузинську лабораторію в біологічних експериментах – відео

Кремль укотре звинувачує грузинську лабораторію в біологічних експериментах – відео
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Кремль укотре звинувачує грузинську лабораторію в біологічних експериментах – відео

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Російська влада знову звинуватила Дослідницький центр громадської охорони здоров'я імені Річарда Луґара в Тбілісі у проведенні небезпечних біологічних експериментів: нібито в лабораторії за допомогою США досліджують здатність комах переносити захворювання. Москва вимагає допуску російських фахівців у лабораторію і доступу до її документів. (Відео телепроєкту «Настоящее время», створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки». Автор – Звіад Мчедлішвілі)

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