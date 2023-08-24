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Грузія: у зоні зсуву ґрунту, що стався на початку місяця, виявили тіла ще двох загиблих

У Міністерстві закордонних справ раніше повідомляли, що серед загиблих є українка

Число жертв зсуву ґрунту у грузинському курортному місті Шові, що стався на початку місяця, зросло до 31, повідомили у Службі з управління надзвичайними ситуаціями. За даними відомства, сьогодні, під час пошукових робіт було виявлено тіла чоловіка та підлітка.

Влада каже, що залишилося двоє людей, яких продовжують шукати.

3 серпня у Шові стався зсуву ґрунту і зійшли селеві потоки. У перший день рятувальникам вдалося евакуювати понад 200 людей. Особи 28 загиблих із 31 ідентифіковані.

У Міністерстві закордонних справ раніше повідомляли, що серед загиблих є українка. Були повідомлення про пошук її рідних.

Шові, гірський спа-курорт, відомий своєю мінеральною водою.

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