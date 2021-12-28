У Києві зросла захворюваність дітей на грип та ГРВІ

У Києві спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ – зокрема за рахунок відбулося дитячого населення, повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Згідно з повідомленням, загалом приріст хвороби становить 0,3% (порівняно із попереднім тижнем спостережень).

«Так, дітей захворіло – 7612 (зростання на 2,3%), дорослих – 7017 осіб (зниження на 1,8%). У структурі захворюваності діти становлять 52%, а на попередньому тижні – 51%. Із них 53% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 4036 випадків», – йдеться в повідомленні.

Поза тим, рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 38,1%.

Усього зареєстровано 14 629 хворих на грип та ГРВІ (зокрема, і на COVID-19), повідомили у центрі.

«До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 623 особи, із них 151 – дитина», – йдеться в повідомленні.

Грип – високозаразне вірусне захворювання. Щорічна вакцинація наразі є найкращою його профілактикою, кажуть у МОЗ.