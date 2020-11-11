З початку епідемічного сезону проти грипу в Україні провакцинувалися понад 50 тисяч людей – ЦГЗ

У Центрі громадського здоров’я МОЗ повідомили, що з початку епідемічного сезону проти грипу в Україні провакцинувалися 50 143 людини.

«За 45 тиждень по Україні (2-8 листопада – ред.) інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ по Україні становить 433,1 на 100 000 населення, що на 10,3% менше епідемічного порога. За тиждень проти грипу щеплено 20 468 осіб. Циркуляції вірусів грипу не зареєстровано», – йдеться в повідомленні.

За даними ЦГЗ, з 28 вересня до 8 листопада перехворіло 2,4% населення країни, госпіталізовані 1,5% хворих, із них 5 524 — діти віком до 17 років. Повідомляється, що летальних випадків немає.

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Напередодні у столичній адміністрації повідомили, що за 45-й тиждень року зареєстровано 11 286 хворих на грип та ГРВІ (дітей – 4 379, дорослих – 6 907) у Києві, вказавши, що загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні.

Наприкінці жовтня в Україні почалася сезонна вакцинація від грипу.