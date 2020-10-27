В Україні розпочалась вакцинація від грипу – Ляшко

В Україні почалася сезонна вакцинація від грипу. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє «Урядовий портал».

За словами Ляшка, в Україну поставили 665 тисяч доз вакцини проти грипу. Найближчим часом МОЗ обіцяє поставити у лікарні 40 тисяч доз вакцин для щеплення медпрацівників, які працюють з хворими на COVID-19.

«Попри те, що інфекційна хвороба, викликана вірусом грипу, зазвичай протікає у неускладненій формі, вона може призводити й до тяжкого перебігу. Особливо це стосується людей старшого віку, вагітних, осіб з хронічними хворобами, маленьких дітей. Циркуляція вірусів грипу під час пандемії COVID-19 в осінні та зимові місяці може мати важкі наслідки для вразливих груп населення. Тож важливим пріоритетом у цьому сезоні є вакцинація медпрацівників, що надають допомогу пацієнтам та реалізують заходи боротьби з COVID-19», – наголосив Ляшко.

Як розповів головний санлікар, в Україну поставили 500 тисяч доз вакцини «Ваксігрип Тетра» (виробник — «Санофі Пастер», Франція, чотирьохвалентна), а також 120 тисяч доз вакцини «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея, трьохвалентна), 45 тисяч доз вакцини «Інфлувак («Абботт Біолоджікалз Б.В.», Нідерланди, трьохвалентна).

Як зазначили в МОЗ, минулого епідсезону в Україні вакцинувалися 238 079 людей (0,6% населення), частка дітей серед щеплених становила 10,5%.