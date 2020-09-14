Минулого сезону від грипу вакцинувалося тільки 0,6% населення України – Степанов

Міністерство охорони здоров’я хоче збільшити імпорт вакцин від грипу у прийдешньому епідемічному сезоні, заявив голова відомства Максим Степанов на брифінгу 14 вересня.
За його словами, минулого року в Україну потрапило більше ніж удвічі більше доз вакцин від грипу, ніж вакцинувалося українців.
«В минулому епідемічному сезоні завезено 542 тисячі доз вакцин проти грипу в Україну. При цьому, за інформацією закладів охорони здоров’я, було щеплено всього 238 079 осіб. Це 0,6% від загальної кількості населення України», – сказав він.
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За словами Степанова, МОЗ планує «суттєво збільшити кількість вакцин, які завезуть в Україну», і має для цього чотирьох виробників, сертифікованх Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
«Окрім того, що вони (вакцини – ред.) надійдуть і будуть у вільному продажі, ми також зараз займаємося тим, щоб завезти вакцини для вакцинації груп ризику – це теж важливо – бюджетним коштом», – додав міністр.
В інтерв’ю Радіо Свобода на початку вересня Степанов повідомляв, що Україна повністю забезпечена «всіма вакцинами».
Міністерство фінансів повідомило 14 вересня, що вакцинація була одним із пріоритетів проєкту державного бюджету на 2021 рік.
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