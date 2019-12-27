Зеленський звільнив попередника Баканова із військової служби у запас

Президент України Володимир Зеленський звільнив колишнього голову СБУ Василя Грицака з військової служби у запас, йдеться у відповідному указі на сайті Офісу президента.

«Звільнити генерала армії України Грицака Василя Сергійовича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв’язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу», – йдеться в тексті документа.

Указ датований 27 грудня 2019 року.

Василь Грицак був звільнений з посади голови СБУ у серпні, його наступником на цій посаді став Іван Баканов.