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11 грудня 2019, Київ 14:01
Новини | Політика

Слідком Росії передав до суду «справу» проти Гриценка за статтею про «тероризм»

Ексміністр оборони Анатолій Гриценко був кандидатом у президенти на виборах 2019 року, однак не потрапив до другого туру

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Слідчий комітет Росії на своєму сайті 11 грудня повідомив, що завершив розслідування «кримінальної справи» стосовно колишнього міністра оборони України, екскандидата в президенти України Анатолія Гриценка.

«Він звинувачується в скоєнні публічних закликів до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням засобів масової інформації (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ). Гриценко був оголошений в міжнародний розшук і в квітні 2019 року заочно арештований. В даний час він продовжує переховуватися на території України, звідки не може бути екстрадований, відповідно до норм міжнародного права і національного законодавства України», – йдеться в повідомленні на сайті російського слідчого комітету.

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Анатолій Гриценко поки публічно не коментував це повідомлення, хоча раніше він називав «маразмом» цю «справу».

Росія порушила також низку «кримінальних справ» і щодо інших колишніх та нинішніх політиків, серед яких Антон Геращенко, Дмитро Ярош, Ігор Мосійчук та інші.

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