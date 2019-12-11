Слідком Росії передав до суду «справу» проти Гриценка за статтею про «тероризм»

Слідчий комітет Росії на своєму сайті 11 грудня повідомив, що завершив розслідування «кримінальної справи» стосовно колишнього міністра оборони України, екскандидата в президенти України Анатолія Гриценка.

«Він звинувачується в скоєнні публічних закликів до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням засобів масової інформації (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ). Гриценко був оголошений в міжнародний розшук і в квітні 2019 року заочно арештований. В даний час він продовжує переховуватися на території України, звідки не може бути екстрадований, відповідно до норм міжнародного права і національного законодавства України», – йдеться в повідомленні на сайті російського слідчого комітету.

Анатолій Гриценко поки публічно не коментував це повідомлення, хоча раніше він називав «маразмом» цю «справу».

Росія порушила також низку «кримінальних справ» і щодо інших колишніх та нинішніх політиків, серед яких Антон Геращенко, Дмитро Ярош, Ігор Мосійчук та інші.