Слідчий комітет Росії оголосив Гриценка в «міжнародний розшук» – речниця суду

Слідчий комітет Росії оголосив колишнього міністра оборони України та екс-кандидата в президенти Анатолія Гриценка в «міжнародний розшук», повідомила речниця Басманного суду Москви Юнона Царьова в коментарі агентству ТАСС.

«У Басманний суд Москви надійшло клопотання слідчих органів про обрання щодо Гриценка заочної міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Він оголошений у міжнародний розшук», – сказала Царьова.

За її словами, Гриценка звинувачують у публічних закликах до тероризму.

Слідство вважає, що у 2014 році Гриценко в ефірі телеканалу «1+1» виступив з публічним закликом до здійснення терористичної діяльності на території Росії шляхом підриву залізничних поїздів. Слідчий комітет зазначив, що другий епізод пов'язаний з його закликами в ефірі телеканалу «112 Україна» 2 липня 2017 року до здійснення терористичної діяльності на території російських міст Москва і Таганрог.

Анатолій Гриценко в грудні 2017 року називав звинувачення російських правоохоронців «маразмом».

Колишній міністр оборони України був кандидатом у президенти на виборах 2019 року, однак не потрапив до другого туру.