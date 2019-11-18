Суд обрав запобіжний захід голові «Укрексімбанку»: застава в майже 3 млн грн

Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти голову «Укрексімбанку» Олександра Гриценка і зобов’язав його протягом п’яти тижнів внести заставу в розмірі 2,9 мільйона гривень.

Таке рішення суд ухвалив на засіданні 18 листопада.

Прокуратура просила більш суворий захід: арешт з альтернативою застави у 100 мільйонів гривень.

Служба безпеки України 16 листопада повідомила, що затримала голову правління державного «Укрексімбанку» Олександра Гриценка у рамках кримінального провадження, відкритого за статтями «створення злочинної організації», «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Зокрема, повідомили в СБУ, Гриценка підозрюють у сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом високопосадовцями часів колишнього президента Віктора Януковича. «Зловживаючи своїм службовим становищем, затриманий вивів з-під арешту майно одного з медіа-холдингів», – заявили в СБУ.

В СБУ не уточнювали, про який медіахолдинг ідеться. Але раніше «Укрексімбанк» в одному з епізодів пов’язували з «Українським медіа холдингом» (UMH), кінцевим бенефіціаром якого є Сергій Курченко – підприємець часів президента Віктора Януковича, нині втікач до Росії, якого називали «гаманцем Януковича».

У лютому 2018 року сайт арабської телекомпанії «Аль-Джазіра» оприлюднив статтю, що мала вигляд журналістського розслідування і стверджувала, зокрема, що Курченко, купуючи цей холдинг 2013 року, взяв кредит у державному «Укрексімбанку» (до приходу Гриценка в цей банк) і що ці гроші були брудними, бо походять із позики, забезпеченої вкраденими активами.

У грудні 2017 року рішенням суду був накладений арешт на цінні папери, корпоративні й інтелектуальні права, а також частину нерухомого майна цього холдингу. У вересні 2019-го суд передав майнові й корпоративні права групи «Український медіа холдинг» в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА).

АТ «Укрексімбанк» («Державний експортно-імпортний банк України») є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету міністрів.

Олександр Гриценко очолив його правління в серпні 2014 року.