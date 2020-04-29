Нова монета номіналом 10 гривень з’явиться в обігу в червні – НБУ

Національний банк України 3 червня введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти, повідомила 29 квітня пресслужба НБУ.

«На першому етапі Національний банк планує увести в обіг понад 5 мільйонів 10-гривневих монет, що будуть розподілені між підрозділами Національного банку в регіонах. Тож з 3 червня 2020 року банки зможуть отримувати оновлені грошові знаки в Національному банку й видавати їх своїм клієнтам. Національний банк подбав про максимальну зручність обміну відповідних банкнот на нові монети – громадянам непотрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 гривень на обігові монети цього номіналу. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами цього номіналу», – йдеться в повідомленні НБУ.

За даними регулятора, поступово, у результаті природного зношення, 10-гривневі банкноти будуть замінюватися в обігу монетами.

«Нова обігова монета номіналом 10 гривень – невелика за розміром, легка. Її діаметр становить 23,5 мм, вага – 6,4 грама. Вона виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Завдяки своїм збільшеним габаритним розмірам (діаметр, товщина та гурт) нова 10-гривнева монета суттєво відрізняється від обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень... На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети», – йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, станом на 1 квітня 2020 року в обігу перебувало 179,3 мільцйонів банкнот номіналом 10 гривень.

В Україні з 2014 року триває процес оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, щоб забезпечити головним чином обіг більш захищених від підроблень банкнот і зручність готівкових розрахунків. Введення в обіг нових обігових монет номіналом 10 гривень, як очікується, завершить цей процес.