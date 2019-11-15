Гривні залишилося 15 копійок до рекорду щодо долара

Національний банк України опівдні 15 листопада встановив довідкове значення курсу 24 гривні 23 копійки за долар, це на одну копійку менше за офіційний курс на сьогодні і на 15 копійок більше за багаторічний рекорд, встановлений 30 вересня. Найнижчий від січня 2016 року курс становив 24 гривні 8 копійок.

Котирування міжбанківського валютного ринку станом на 13:10 були ще нижчими. Як інформує сайт Finance.ua, вони становили 24 гривні 19,5–22,5 гривні за долар.

Фахівці сайту «Мінфін» першим серед чинників, які впливають на курсоутворення назвали те, що «у бізнесу настав період авансових виплат персоналу за першу половину листопада», а на початку наступного тижня мають бути бюджетні платежі за підсумками жовтня та за третій квартал. Це, на думку експертів, грає на користь гривні.