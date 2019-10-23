Гривня зазнала втрат на міжбанку, НБУ зафіксував частину падіння

Торги на українському міжбанківському валютному ринку 23 жовтня відбувалися з переважанням попиту на долар і завершилися поблизу позначки 25 гривень за одиницю американської валюти – купівля 24,99, продаж – 25, 02, свідчать дані сайту Finance.ua.

Національний банк України частково відбив це падіння національної валюти: офіційний курс на 23 жовтня складав 24 гривні 84 копійки, довідкове значення, що встановлюється опівдні, дорівнювало 24 гривням 88 копійкам, курс на 24 жовтня регулятор встановив на рівні 24 гривні 89 копійок.

Фахівці сайту «Мінфін», які відстежують динаміку валютного ринку, відзначили як один із основних «фактор поведінки НБУ (мається на увазі вихід на ринок із викупом «планових» 30 мільйонів доларів – ред.) і великих імпортерів на фоні скорого початку основних вливань відшкодувань ПДВ експортерам (цей чинник дозволяє експортерам «притримувати» долар через достатні обсяги гривні на їхніх рахунках – ред.)».