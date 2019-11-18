Гривня посилилася ще на 10 копійок щодо долара – НБУ

Національний банк України опівдні 18 листопада оприлюднив довідкове значення курсу 24 гривні 12 копійок за долар. Це на 10 копійок менше за офіційний курс на 18 листопада.

На міжбанківському валютному ринку, як повідомляє сайт Finance.ua, падіння долара призупинилося, станом на 13:10 торги відбуваються на рівні 24 гривні 12,5–15,5 копійки за долар, це близько до рівня закриття торгів 15 листопада.

«Попит і пропозиція у хиткій рівновазі», – відзначає сайт «Мінфін», фахівці якого відстежують перебіг торгів.

Свого максимального значення від січня 2016 року (24 гривні 8 копійок за долар) гривня досягла 30 вересня 2019 року. Нинішнє довідкове значення курсу на чотири копійки більше від рекордного.