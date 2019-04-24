На міжбанку стрімко зростає гривня

Валютний ринок продовжує зміцненням гривні реагувати на спокійне завершення президентських виборів в Україні. Опівдні 24 квітня Національний банк України оприлюднив довідкове значення курсу на рівні 26 гривень 59 копійок за долар. Це на 10 копійок менше за офіційний курс на 24 квітня.

Пропозиція долара суттєво переважає попит, відзначає сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів на міжбанківському валютному ринку.

«НБУ вже виходив на торги в «анонімному» форматі через Matching і купив не менш як 15 мільйонів доларів за ціною 26,59-26,595 гривні. Учасники ринку чекають на продовження купівлі валюти регулятором, і багато клієнтів впевнені в тому, що цими інтервенціями Нацбанк утримає долар від просідання нижче рівня в 26,50 гривні», – вказують експерти.

Почесний президент Київської школи економіки, заступник голови Ради НБУ Тимофій Милованов заявив Радіо Свобода, що курс гривні до долара та інших світових валют від результатів виборів «зараз ще не залежить».

«Це буде залежати від економічної політики, яка буде впроваджуватися. Думаю, що ринки, економіка і люди в цілому придивляться до того, які будуть перші призначення, перші політичні, економічні рішення нової команди, хто буде в цій команді», – вказав фахівець.

Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок за курсом НБУ впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. На 12 березня 2019 року офіційний курс становив 26 гривень 31 копійку, це найвищий курс гривні від липня 2018 року.