Гривня впевнено тримається на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку 25 квітня попит і пропозиція майже вирівнялися, котирування не надто відрізняються від рівнів вчорашнього закриття торгів – 26 гривень 62,5 – 65 копійок за долар.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу на рівні 26 гривень 62 копійки, це на 3 копійки більше за офіційний курс на 25 квітня.

Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок за курсом НБУ впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. На 12 березня 2019 року офіційний курс становив 26 гривень 31 копійку, це найвищий курс гривні від липня 2018 року.