Гонтарева дала свій прогноз на курс гривні після виборів

Макроекономічна ситуація в Україні залишатиметься стабільною після виборів, якщо «вакханалія судової системи не зруйнує всі наші досягнення», заявила в інтерв’ю Радіо Свобода екс-голова Національного банку України Валерія Гонтарева у відповідь на питання про вплив зміни президента України на курс гривні.

«Ми перейшли на плаваючий курс, перейшли на нову політику інфляційного таргетування. Тож якщо вакханалія судової системи не зруйнує всі наші досягнення, то макроекономічна ситуація буде і надалі залишатися стабільною. Тим більше, у нас дуже інституційно сильний незалежний НБУ і дуже професійний і порядний міністр фінансів Оксана Маркарова», – сказала Гонтарева.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набрав понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

За три дні після виборів гривня зміцнилася на 26 копійок стосовно долара.