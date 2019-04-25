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25 Квітень 2019, Київ 12:31
Новини | Політика

Гонтарева розповіла, коли востаннє спілкувалася з Порошенком

Гонтарева: вибір українського народу такий, який він є, я голосувала за Порошенка

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Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла, що востаннє спілкувалася з чинним президентом України Петром Порошенком два роки тому.

«Востаннє я спілкувалася з президентом два роки тому, перед тим, як піти з НБУ. Вибір українського народу такий, який він є, я голосувала за Порошенка, і таких, як я, в країні – 25% (згідно з результатами ЦВК, на виборах президента за Петра Порошенка проголосували 24,45% виборців – ред.). Це радує», – сказала екс-голова НБУ.

Екс-очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева
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Валерія Гонтарева заявила про відставку з посади голови Національного банку України у квітні 2017 року. Її звільнення затвердили 15 березня 2018 року. Того ж дня новим головою НБУ Рада призначила Якова Смолія.

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