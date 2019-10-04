НБУ: гривня посилилася щодо долара на 27 копійок

Українська національна валюта наприкінці тижня частково відіграла втрати, яких зазнала від понеділка до середи. Національний банк України встановив на 7 жовтня курс 24 гривні 61 копійка за долар, це на 27 копійок менше за офіційний курс на 4 жовтня.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися на рівні 24 гривні 78–83 копійки за долар, але зростання котирувань американської валюти відбулося вже на малих обсягах, коли основні угоди були укладені. Мінімальні котирування фіксувалися в розпал сесії і становили 24 гривні 57–59 копійок за долар, інформує сайт «Мінфін».

Упродовж перших трьох кварталів 2019 року нерезиденти активно купували українські облігації внутрішньої державної позики, завівши для цього на міжбанківський валютний ринок близько 4 мільярдів доларів. Останній аукціон Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, проведений 1 жовтня, завершився невдало – продати цінних паперів вдалося лише на 77 мільйонів гривень із запропонованого обсягу 3 мільярди гривень. Внаслідок цього НБУ змушений був уперше за два місяці виходити на міжбанківський ринок із валютними інтервенціями.