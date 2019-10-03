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03 Жовтень 2019, Київ 12:09
Новини | Економіка

НБУ відновив підтримання гривні на міжбанку: продав 200 мільйонів доларів

Будівля Національного банку України

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Національний банк України цього тижня відновив проведення інтервенцій з продажу валюти після майже двомісячної перерви і продав для підтримки гривні 200 мільйонів доларів США.

Як повідомили в пресслужбі регулятора, попри сприятливу ситуацію на валютному ринку в цілому, в окремі періоди протягом року курс гривні знижувався. Зокрема, така ситуація спостерігалася в березні і наприкінці травня-початку червня, після чого починався зворотний тренд.

«У разі необхідності Національний банк й надалі згладжуватиме надлишкові коливання в бік знецінення і може повернутися до інтервенцій з купівлі валюти, якщо почнеться зворотний тренд», – йдеться в повідомленні.

/**/ /**/ /**/ Курс в обмінному пункті, котирування липня 2019 року
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Упродовж перших трьох кварталів 2019 року нерезиденти активно купували українські облігації внутрішньої державної позики, завівши для цього на міжбанківський валютний ринок близько 4 мільярдів доларів. Останній аукціон Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, проведений 1 жовтня, завершився невдало – продати цінних паперів вдалося лише на 77 мільйонів гривень із запропонованого обсягу 3 мільярди гривень.

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