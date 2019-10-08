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08 Жовтень 2019, Київ 14:08
Новини | Економіка

Гривня зміцнюється на міжбанку після одноденного послаблення

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 24 гривні 69 копійок за долар, це на 18 копійок менше від офіційного курсу на 8 жовтня

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На українському міжбанківському валютному ринку 8 жовтня посилюється гривня. Станом на 12:00 котирування склали 24 гривні 66–69 копійок за долар, повідомляє сайт «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 24 гривні 69 копійок за долар, це на 18 копійок менше від офіційного курсу на 8 жовтня.

Упродовж перших трьох кварталів 2019 року нерезиденти активно купували українські ОВДП, завівши для цього на міжбанківський валютний ринок близько 4 мільярдів доларів.

Зараз не на користь гривні грає скорочення Міністерством фінансів як обсягів, так і термінів пропонованих до викупу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Нерезидентам уже не потрібні значні обсяги національної валюти, тому пропозиція долара від них на міжбанку скоротилася. Це призвело до незначного послаблення гривні від досягнутого наприкінці вересня рекордного за 44 місяці рівня 24 гривні 8 копійок за долар.

/**/ /**/ /**/ Будівля Національного банку України
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