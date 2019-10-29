Ситуація на міжбанку стабільна, НБУ трохи послабив гривню

На міжбанківському валютному ринку 29 жовтня відбуваються коливання в межах 10 копійок, але в цілому котирування перебувають поблизу рівня закриття торгів 28 жовтня. Як інформує сайт Finance.ua, станом на 13:35 за Києвом котирування склали 25 гривень 6–10 копійок за долар (у понеділок торги завершилися на рівні 25 гривень 11–13,5 копійки заодиницю американської валюти).

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 25 гривень 14 копійок за долар, фіксуючи ранкову рівновагу котирувань на цьому рівні. Це на сім копійок більше за офіційний курс на 29 жовтня.

Як відзначають фахівці сайту «Мінфін», головним чинником, що впливає на курсоутворення 29 жовтня, є аукціон з розміщення ОВДП. «Міністерство фінансів України розміщує облігації в гривні на 3 млрд гривень за номіналом з термінами на 77 і 336 днів (по 500 млн) і на 700 днів (на 2 млрд). Це перший аукціон після зниження облікової ставки Нацбанком до 15,5% річних, і зазвичай подібні рішення впливають на прибутковість таких паперів в бік її зниження. Для подальшого аналізу і прогнозу фондового ринку дуже важлива реакція великих гравців на цю подію», – вказують аналітики.