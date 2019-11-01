НБУ посилив курс гривні, а на міжбанку зростає долар

Національний банк України 1 листопада продовжив посилювати гривню, орієнтуючись на результати ранкової роботи міжбанківського валютного ринку. Опівдні регулятор встановив довідкове значення курсу 24 гривні 70 копійок за долар, це на 12 копійок менше за офіційний курс на 1 листопада.

На міжбанківському валютному ринку після ранкового посилення гривні тренд змінився, і станом на 13:50 котирування складали 24 гривні 82 – 85 копійок за долар, повідомляє сайт Finance.ua.

«На малооб’ємному і досить млявому ринку – роздолля для спекулянтів, у яких з’являється можливість «покачати» курс протягом сесії на малих угодах», – так описують перебіг торгів у перший день місяця експерти сайту «Мінфін».