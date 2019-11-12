Гривня міцнішає на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку 12 листопада фіксується зміцнення національної валюти. Як інформує сайт Finance.ua, станом на 13:30 котирування становлять 24 гривні 44–46,5 копійки за долар.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 24 гривні 46 копійок за долар, це на 5 копійок менше за офіційний курс на 12 листопада.

«Торги по долару активні ближче до обіду. Відбуваються операції по лотах до 2 мільйонів доларів за невеликої переваги пропозиції», – вказує сайт «Мінфін».

Свого максимального рівня за останні три з половиною роки гривня досягнула 30 вересня, коли НБУ встановив офіційний курс 24 гривні 8 копійок за долар.