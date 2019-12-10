Падіння долара на міжбанку уповільнилося

На українському міжбанківському валютному ринку триває зміцнення гривні, але цей процес уповільнився завдяки діям НБУ, а саме викупу надлишкової пропозиції долара на торгах 9 грудня.

Як інформує сайт Finance.ua, станом на 12:25 торги відбуваються на рівні 23 гривні 68–70 копійок за долар, приблизно на цьому ж рівні котирування перебували і 9 грудня.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 23 гривні 68 копійок за долар, це на одну копійку менше за офіційний курс на 10 грудня.

Аналітики сайту «Мінфін» називають визначальним для курсу сьогоднішній аукціон з розміщення ОВДП на 4,8 мільярда гривень (при виставленні в тому числі й дуже привабливих 4-х річних облігацій на 3 мільярда за номіналом).

Нині гривня перебуває щодо долара поблизу чотирирічних максимумів.