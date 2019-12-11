Гривня наближається до чотирирічного максимуму щодо долара

На українському міжбанківському валютному ринку триває зміцнення гривні. Як інформує сайт Finance.ua, станом на 12:30 торги відбуваються на рівні 23 гривні 59–61 копійка за долар.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 23 гривні 61 копійка за долар, це на сім копійок менше за офіційний курс на 11 грудня.

Аналітики сайту «Мінфін» вважають, що курс може бути ще нижчим, якщо регулятор не викуповуватиме надлишок пропозиції.

«Попит і пропозиція у відносній рівновазі за рахунок виходу на торги Нацбанку. Він викуповує весь надлишок пропозиції, що і не дає курсу просісти», – інформують експерти.

Станом на цю хвилину котирування пройшли один із орієнтирів січня 2016 року. Тоді 14 січня офіційний курс складав 23 гривні 64 копійки за долар. Наступний орієнтир – 23 копійки 26 копійок за долар, це курс на 13 січня 2016 року.