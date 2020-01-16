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16 січня 2020, Київ 15:07
Новини | Економіка

Долар зростає на міжбанку, НБУ поповнює резерви

Будівля Національного банку України

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На українському міжбанківському валютному ринку після кількох днів балансування поблизу позначки 24 гривні за долар американська валюта пішла вгору. Станом на 13:30, за даними Finance.ua, котирування склали 24 гривні 12–14,5 копійки за долар.

Національний банк України опівдні оприлюднив довідкове значення курсу, яке лише частково відбило тенденцію, – 24 гривні 8 копіійок за долар. Це на 10 копійок більше за офіційний курс на 16 січня.

«Ми прогнозуємо на четвер коридор по долару в межах 23,95–24,25 гривні з новим виходом Нацбанку на торги зі скупкою всього потенційного надлишку пропозиції валюти», – писали перед початком торгів фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України з 13 грудня 2019 року встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.

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