На міжбанку стрімко дешевшає долар

На українському міжбанківському валютному ринку триває зміцнення національної валюти, яке розпочалося в середу, 6 травня. За даними Finance.ua, станом на 11:20 торги відбувалися на рівні 26 гривень 80–82,5 копійки за долар, це на сім копійок менше за курс закриття торгів у середу.

«Торги по долару почалися зі зростання пропозиції. Це тисне на котирування й вони знижуються. НБУ купив перші 20 млн доларів по 26,84», – відзначили експерти сайту «Мінфін».

Офіційний курс на 7 травня лише частково зафіксував зміцнення української валюти, нині він становить 26 гривень 93 копійки за долар.