Зростання гривні на міжбанку загальмувалося

На міжбанківському валютному ринку 14 травня триває зміцнення гривні щодо долара США, але зростання котирувань національної валюти уповільнилося, свідчать дані профільного сайту «Мінфін», який відстежує перебіг торгів.

«Торги по долару на максимальній активності з самого ранку. Тривають операції по лотах до 1 мільйона доларів при перевищенні пропозиції над попитом», – відзначають аналітики.

Серед чинників, що грають на користь гривні, фахівці відзначають чергове розміщення облігацій внутрішньої державної позики – для купівлі номінованих у гривні цінних паперів нерезиденти продають іноземну валюту. Також на ринок впливає наближення дат платежів компаній до бюджету, для чого потрібна гривня. «На ранок вівторка кореспондентські рахунки банків впали майже на 3,6 мільярда гривень до 56,1 мільярда. Дефіцит гривні відчувається у більшості середніх та дрібних фінустанов», – ідеться в повідомленні.

Цю ситуацію для поповнення своїх золотовалютних резервів використовує Національний банк України, регулятор таким чином не допускає значнішого посилення національної валюти. Опівдні НБУ встановив довідкове значення на рівні 26 гривень 14 копійок за долар, це на три копійки більше, ніж офіційний курс на 14 травня.

Курс, встановлений Нацбанком за результатом торгів 13 травня (26 гривень 11 копійок), став повторенням річного максимуму. Востаннє на рівні 26,11 щодо долара гривня перебувала 21 травня 2018 року.