Курс гривні росте на 9 копійок і оновлює максимум – НБУ

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 14 травня на рівні 26,11 гривень за долар. Це на 9 копійок менше порівняно з 13 травня – 26,20 гривень за долар.

Таким чином, українська валюта встановила новий максимум 2019 року.

За даними сайту «Мінфін», на міжбанківському ринку долар станом на кінець дня 13 травня купували за ціною 26,12, продавали – за 26,15 гривень за одиницю.

Попередній максимум гривня щодо долара встановила 10 травня: тоді офіційний курс на наступний день становив 26 гривень 21 копійку.

Аналітики називають серед причин посилення гривні успішне розміщення минулого тижня Міністерством фінансів облігацій внутрішньої державної позики. Для купівлі номінованих у гривні цінних паперів нерезиденти виходили на ринок із пропозицією валюти.