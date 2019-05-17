Пара гривня-долар балансує в новому коридорі на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку 17 травня торги відбуваються зі зміною тенденцій – від переважання попиту до зростання пропозиції і навпаки. Пара гривня-долар коливається в новому діапазоні 26 гривень 30-40 копійок за одиницю американської валюти.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу на рівні 26 гривень 37 копійок, це на три копійки більше за офіційний курс, встановлений на сьогодні. На міжбанку в цей же час торги відбувалися на рівні 26 гривень 37-38,5 копійки, вказує сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів.

Раніше цього тижня курс, встановлений Нацбанком за результатом торгів 13 травня (26 гривень 11 копійок), став повторенням річного максимуму. Востаннє на рівні 26,11 щодо долара гривня перебувала 21 травня 2018 року. Упродовж наступних сесій національна валюта втратила понад 20 копійок.