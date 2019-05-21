Гривня вдруге за місяць штурмує річний максимум щодо долара

На українському міжбанківському валютному ринку вдруге за травень посилення гривні щодо долара наблизило пару до річного максимуму – 26 гривень 11 копійок за одиницю американської валюти. Станом на 11:00 котирування становили 26 гривень 9,5-11,5 копійки за долар, повідомляє профільний сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів.

«Торги по долару активні з самого ранку. Укладаються угоди по лотах до 1 мільйона доларів за явного переважання пропозиції», – ідеться в повідомленні.

Серед чинників, що впливають на валютну пару – чергове розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), зниження гривневої ліквідності в банківській системі та безпроблемне завершення передачі повноважень від п’ятого до шостого президента України.

За даними сайту «Мінфін», НБУ 20 травня викупив близько 40 мільйонів доларів переважно у нерезидентів, які продавали валюту для участі в аукціоні з розміщення ОВДП.

Курс, встановлений Нацбанком за результатом торгів 13 травня (26 гривень 11 копійок), став повторенням річного максимуму. Востаннє на рівні 26,11 щодо долара гривня перебувала 21 травня 2018 року. На 21 травня курс НБУ становить 26 гривень 20 копійок за долар.