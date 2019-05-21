Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 Травень 2019, Київ 13:02
Новини | Економіка

Гривня вдруге за місяць штурмує річний максимум щодо долара

Серед чинників, що впливають на валютну пару – чергове розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), зниження гривневої ліквідності в банківській системі та безпроблемне завершення передачі повноважень від п’ятого до шостого президента України

Дивитись коментарі

На українському міжбанківському валютному ринку вдруге за травень посилення гривні щодо долара наблизило пару до річного максимуму – 26 гривень 11 копійок за одиницю американської валюти. Станом на 11:00 котирування становили 26 гривень 9,5-11,5 копійки за долар, повідомляє профільний сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів.

«Торги по долару активні з самого ранку. Укладаються угоди по лотах до 1 мільйона доларів за явного переважання пропозиції», – ідеться в повідомленні.

Серед чинників, що впливають на валютну пару – чергове розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), зниження гривневої ліквідності в банківській системі та безпроблемне завершення передачі повноважень від п’ятого до шостого президента України.

За даними сайту «Мінфін», НБУ 20 травня викупив близько 40 мільйонів доларів переважно у нерезидентів, які продавали валюту для участі в аукціоні з розміщення ОВДП.

/**/ /**/ /**/ Пара гривня-долар коливається в новому діапазоні 26 гривень 30-40 копійок за одиницю американської валюти
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Пара гривня-долар балансує в новому коридорі на міжбанку

Курс, встановлений Нацбанком за результатом торгів 13 травня (26 гривень 11 копійок), став повторенням річного максимуму. Востаннє на рівні 26,11 щодо долара гривня перебувала 21 травня 2018 року. На 21 травня курс НБУ становить 26 гривень 20 копійок за долар.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG