Гривня знову падає на міжбанку

Після зміцнення, яке спостерігалося наприкінці минулого тижня, українська національна валюта знову слабшає на міжбанківському валютному ринку. Як інформує сайт «Мінфін», станом на 12:00 котирування склали 24 гривні 87–90 копійок за долар.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 24 гривні 88 копійок за долар, це на 27 копійок більше за офіційний курс на 7 жовтня.

Проти гривні нині працює чинників. Серед них – виведення валюти «дочками» іноземних банків, це відбувається впродовж першої декади місяця. Також нині не на користь гривні скорочення Міністерством фінансів як обсягів, так і термінів пропонованих до викупу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Нерезидентам уже не потрібні значні обсяги національної валюти, тому й пропозиція долара від них на міжбанку скоротилася.

Упродовж перших трьох кварталів 2019 року нерезиденти активно купували українські ОВДП, завівши для цього на міжбанківський валютний ринок близько 4 мільярдів доларів. Останній аукціон Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, проведений 1 жовтня, завершився невдало – продати цінних паперів вдалося лише на 77 мільйонів гривень із запропонованого обсягу 3 мільярди гривень. Внаслідок цього НБУ змушений був уперше за два місяці виходити на міжбанківський ринок із валютними інтервенціями.