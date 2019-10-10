Гривня посилюється до 24,5 за долар

На українському міжбанківському валютному ринку 10 жовтня триває зміцнення національної валюти. За даними сайту «Мінфін», на 12:00 котирування склали 24 гривні 52–55 копійки за долар.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу на рівні 24 гривні 53 копійки за долар, це на 17 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Упродовж перших трьох кварталів 2019 року нерезиденти активно купували українські ОВДП, завівши для цього на міжбанківський валютний ринок близько 4 мільярдів доларів.

Зараз не на користь гривні грає скорочення Міністерством фінансів як обсягів, так і термінів пропонованих до викупу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Нерезидентам уже не потрібні значні обсяги національної валюти, тому пропозиція долара від них на міжбанку скоротилася. Це призвело до незначного послаблення гривні від досягнутого наприкінці вересня рекордного за 44 місяці рівня 24 гривні 8 копійок за долар.