Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 Березень 2019, Київ 17:24
Новини | Економіка

НБУ посилив гривню щодо долара ще на 4 копійки

За результатами торгів 4 березня регулятор встановив курс 26 гривень 82 копійки за долар

Дивитись коментарі

Національний банк України встановив на 5 березня курс 26 гривень 82 копійки за долар. Це на чотири копійки менше, ніж за результатами останніх торгів минулого тижня.

Національний банк України за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку встановив на 27 лютого курс 26 гривень 98 копійок за долар
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Зараз гривня щодо долара перебуває на рівні липня 2018 року. Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. Відтоді американська валюта втратила понад півтори гривні.

Національний банк пояснює тренд на зміцнення гривні, зокрема, стабільними надходженнями експортної виручки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG