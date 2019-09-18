Теніс: Світоліна та Завацька зіграють у другому колі турніру в Ґуанчжоу

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Катарина Завацька 18 вересня зіграють у другому колі турніру в китайському Ґуанчжоу.

Суперницею Завацької стала американка Софія Кенін. Їх матч запланований на Центральному стадіоні першим запуском – о 9:00 за Києвом.

Світоліна зіграє з представницею Чехії Марією Бужковою. Початок матчу – не раніше 14:00.

Турнір Guangzhou Open – International проходить 16-21 вересня у китайському Ґуанчжоу. Призовий фонд змагань складає 500 тисяч доларів.