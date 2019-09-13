Теніс: Світоліна здобула важку перемогу в Китаї

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула першу перемогу після успішного для неї виступу на відкритому чемпіонаті США з тенісу. У китайському Чженчжоу на турнірі з призовим фондом 1 мільйон доларів українка була звільнена від матчів першого кола, а в другому колі на неї чекала представниця Казахстану Юлія Путінцева. Через дощ поєдинок був перенесений на день – із четверга на п’ятницю.

Попри те, що раніше Світоліна чотири рази перемагала Путінцеву, нинішній матч вийшов дуже важким для третьої ракетки світу. Тенісистки провели на корті 2 години 32 хвилини, рахунок по сетах – 3:6, 6:1, 7:6. У вирішальному сеті Путінцева подавала на матч за рахунку 5:3, а на тайбрейку мала рахунок 5:1.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з представницею Франції Крістіною Младенович.