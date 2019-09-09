Рейтинг WTA: Світоліна знову третя ракетка світу, Ястремська дісталася топ-30

Українська тенісистка Еліна Світоліна повторила свій рекорд і знову піднялася на третю сходинку рейтингу кращих тенісисток світу, який публікує Жіноча тенісна асоціація.

Піднятися з п’ятої сходинки Світоліній допоміг вихід до півфіналу US Open.

Ще одна українка Даяна Ястремська також покращила свою позицію у рейтингу, піднявшись з 32-го на 30 місце.

Леся Цуренко, яка знялася з меджору у Нью-Йорку через травму, втратила одразу 28 пунктів і тепер посідає 68 сходинку рейтингу.

Ще одна українка у топ-100 Катерина Козлова піднялася з 76-ї на 74-ту сходинку.