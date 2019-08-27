US Open: Світоліна здолала перше коло, Цуренко знялася з турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна здолала бар’єр першого кола на відкритому чемпіонаті США з тенісу. 26 серпня сіяна під п’ятим номером українка в двох сетах здолала опір американки Вітні Осіґве, якій організатори турніру надали спеціальне запрошення, wild card. У першій партії боротьби не було – 6:1, у другій Світоліна перемогла після того, як взяла подачу суперниці за рахунку 4:5, а згодом здобула ще два гейми – 7:5.

У другому колі Еліна зіграє з титулованою американкою Вінус Вільямс, яка в першому колі легко здолала китаянку Чжан Сайсай – 6:1, 6:0.

Ще одна українка Леся Цуренко не вийде на старт US Open через травму правого ліктя. Як відзначає сайт «Великий теніс України», Цуренко не пропускала жодного розіграшу US Open з 2012 року, коли дебютувала в основній сітці. У минулому сезоні вона показала свій кращий найрезультат на турнірах Grand Slam, дійшовши у Нью-Йорку до чвертьфіналу.